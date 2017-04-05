Военные спортсмены протестируют беспилотники на Северном полюсе

В Арктике по инициативе экспедиционного центра Министерства обороны России стартовала экспедиция на Северный полюс. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на источник в ведомстве.

«Экспедиция пройдет с 5 по 14 апреля. В ней примут участие военнослужащие Военного института физической культуры Минобороны России и сотрудники Московского технологического университета МИРЭА», — сообщили представители министерства.

На ледовую станцию Барнео уже доставлены 25 человек — представители Военного института физической культуры и Московского технологического университета. Среди них восемь мастеров спорта и кандидаты в мастеров спорта по спортивному ориентированию и биатлону. Экспедицию возглавил начальник Военного института физической культуры, генерал-майор Алексей Обвинцев.

В ходе экспедиции военные спортсмены проведут испытания новейших энергоустановок и беспилотников. Также они изучат, как меняется физическое состояние в условиях Крайнего Севера.

Экспедиционный центр Минобороны России был образован 23 июня 2016 года. Он организует военно-исследовательские и военно-патриотические экспедиции в целях развития научного знания и повышения безопасности России. Региональные центры открыты в Санкт-Петербурге, Североморске, Самаре, Ростове-на-Дону, Севастополе, Екатеринбурге, Хабаровске и Владивостоке.