«Роснефть» начала разработку самой северной арктической скважины

Нефтяная компания «Роснефть» приступила к бурению скважины «Центрально-Ольгинская-1» на Хатангском лицензионном участке — самой северной скважины на российском арктическом шельфе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

Отмечается, что старт поисковому бурению дал президент России Владимир Путин в ходе телемоста с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который находился на берегу Хатангского залива. «Впервые в истории бурение будет проводиться на континентальном шельфе Восточной Арктики. Ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента», — подчеркнул глава «Роснефти».

Как отметил президент РФ, «у нас на арктическом шельфе в море, на берегу в Арктике, мы уже об этом говорили, знаем об этом, находится огромное количество еще не распечатанных запасов». «И, исходя из огромной ценности и важности этих запасов углеводородного сырья, других минералов, именно компаниям с преимущественным участием государства разрешено осуществлять соответствующую работу, выдаётся лицензия только "Роснефти" и "Газпрому". Эти преимущества компания "Роснефть", безусловно, должна использовать самым наилучшим образом», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что по результатам сейсморазведочных работ в море Лаптевых было выявлено в четыре раза больше перспективных структур, чем предполагалось ранее — 114 против 28.

«Роснефть» — одна из крупнейших мировых публичных нефтегазовых компаний, основными видами деятельности которой являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, а также переработка добытого сырья.