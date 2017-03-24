Выросли продажи бензинов «Роснефти» на Петербургской международной бирже

Продажи бензинов «Роснефти» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по состоянию на 23 марта 2017 года составили 294,5 тысячи тонн, передает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, это на 10 процентов больше объемов продаж бензинов «Роснефти» и «Башнефти» за весь март 2016 года.

Биржевые продажи за январь-февраль 2017 года составили 657,7 тысячи тонн — на 43 процента больше прошлогоднего результата за то же период.

«Роснефть» (включая продукцию «Башнефти») за два месяца реализовала на бирже более четверти от общего объема продаж бензина на российском рынке.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 20 процентов, а за 15 дней марта 2017 года достиг 30 процентов. При этом, по словам начальника управления контроля ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Махонина, в настоящее время ФАС не видит причин для дальнейшего роста стоимости бензина на бирже. По его словам, наблюдается обратная тенденция — есть предпосылки к снижению оптовых биржевых цен.

Цены на бензины на СПбМТСБ дорожают вторую неделю подряд, активнее всего растут цены на АИ-95. По мнению аналитиков, дефицит бензина на рынке отсутствует. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение объёмов продаж на СПбМТСБ со стороны крупнейшей нефтяной компании страны. Эксперты убеждены, что было бы неправильно связывать рост цен на бензин с дефицитом топлива.