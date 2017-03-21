«Роснефть» увеличит поставки СПГ в Египет

Компания Rosneft Trading SA (RTSA, дочерняя компания «Роснефти») заключила соглашение с египетской государственной газовой компанией Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) на поставку 10 танкеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

По его словам, первая отгрузка СПГ в этом году должна осуществиться в мае.

Генеральное соглашение по поставкам сжиженного природного газа между Rosneft Trading SA и Egyptian Natural Gas Holding Company было подписано 27 августа 2015 года.

Первую партию СПГ Rosneft Trading SA в рамках контракта с Egyptian Natural Gas Holding Company поставила в мае 2016 года. Продукция была доставлена на танкере GOLAR ICE в порт Айн Сохна. Эта поставка СПГ стала первой в истории операционной деятельности «Роснефти». Всего в прошлом году RTSA доставила три танкера на перерабатывающие мощности EGAS.

«Роснефть» — одна из крупнейших мировых публичных нефтегазовых компаний, основными видами деятельности которой являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, а также переработка добытого сырья.