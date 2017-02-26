«Роснефть» договорилась о поставках сырья из Египта на индийский НПЗ

Дочернее предприятие «Роснефти» в Женеве Rosneft Trading SA заключило сделку с египетской General Petroleum Corp. о поставках сырья на индийский нефтеперерабатывающий завод Вадинар, сообщает Bloomberg. Об этом агентству заявил вице-президент «Роснефти» по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро.

В прошлом году «Роснефть» приобрела 49 процентов акций Essar Oil Ltd., получив таким образом контроль над индийским НПЗ Вадинар и развитой сетью АЗС по стране. По объемам переработки — 20 миллионов тонн в год — это предприятие является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира.

НПЗ Вадинар обладает высокой гибкостью по сырью и способен перерабатывать тяжелые и сверхтяжелые сорта нефти, а также имеет доступ к глубоководному порту, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC.

«Роснефть» увеличивает свои доли владения в зарубежных НПЗ, что означает растущую потребность компании в разных сортах нефти помимо Urals. Ранее в компании сообщали, что основными источниками синергии станут возможность переработки на данном заводе тяжелой нефти из Венесуэлы и кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР.

Кроме того, на IP Week в Лондоне «Роснефть» объявила о ряде сделок по предоплате, заключенных с международными нефтяными компаниями. В частности, компания будет закупать сырье ливийской National Oil Corp., а также инвестировать в разведку и добычу нефти в этой североафриканской стране. Также был заключен трехлетний контракт на закупку курдской нефти и изучение возможностей разведки и добычи сырья в регионе.

