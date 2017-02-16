«Роснефть» начала бурение первой разведочной скважины на проекте Солимойнс

Rosneft Brasil (стопроцентное дочернее предприятие «Роснефти») начало бурение первой разведочной скважины в бассейне Солимойнс. Об этом говорится в сообщении «Роснефти». Таким образом компания начала реализацию нового этапа программы разведки в регионе Амазонки в качестве оператора проекта после приобретения доли PetroRio.

В сообщении отмечается, что Rosneft Brasil намерена провести бурение и испытание скважин, а также оценку результатов бурения во втором квартале 2017 года.

В рамках программы Rosneft Brasil планирует пробурить не менее четырех скважин. В результате будут получены ценные геологические данные для определения потенциала углеводородных ресурсов бассейна Солимойнс.

«Проект Солимойнс закрепляет за «Роснефтью» статус оператора в Бразилии, стране со значительными перспективами развития углеводородных проектов как на суше, так и на шельфе», — говорится в сообщении.

«Роснефть» продолжает оценивать возможности монетизации ресурсов проекта Солимойнс.

Проект Солимойнс включает 18 лицензионных участков на общей площади около 37 тысяч квадратных метров. Участки содержат 11 открытых залежей углеводородов, условные ресурсы которых были оценены D&M и составляют 666 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (95 процентов ресурсов составляет природный газ). Перспективные ресурсы нефти составляют 371 миллион баррелей, перспективные ресурсы газа — 1206 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

В июле 2014 года «Роснефть» и Petrobras подписали меморандум о намерениях, который предусматривает детальную проработку опций монетизации газа в бассейне Солимойнс, создание рабочей группы и подготовку дорожной карты для проведения исследований.

В мае 2015 года Rosneft Brasil и PetroRio (ранее HRT Participações em Petróleo S.A.) заключили сделку по приобретению Rosneft Brasil 55 процентов акционерного капитала в проекте Солимойнс. В результате закрытия сделки Rosneft Brasil получит контроль над 100 процентами акций и статус оператора проекта.

