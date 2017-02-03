В Citi рассказали об умном управлении финансами в «Роснефти»

Опасения по поводу того, что «Роснефть» пожертвует рентабельностью ради быстрого роста бизнеса, преувеличены. Такое мнение высказал аналитик Citigroup по нефтегазовому сектору Рональд Смит в интервью агентству Bloomberg.

По словам эксперта, результаты «Роснефти» в этом году «удивят инвесторов». Он заявил агентству, что в ходе разговоров с менеджментом «активно обсуждалась отдача от инвестиций». «Важно подчеркнуть, что все это, похоже, исходит от высшего руководства, и это сулит соблюдение дисциплины», - отметил аналитик.

Рональд Смит также подчеркнул, что долг компании не представляет проблемы для ее бизнеса. Компания, по его словам, находится «в хорошем положении», располагая запасом денежных средств, и имеет возможность рефинансировать текущие обязательства.

Покупка «Башнефти», по словам аналитика Citigroup, позитивно отразится на прибыли «Роснефти». «Они заплатили справедливую цену. Нормальную. Необходимо смотреть на вклад в производительность. Они могут добиться улучшений, не обязательно доступных другим игрокам», —отметил аналитик.

Он также подчеркнул, что повысить привлекательность «Роснефти» могут потенциальные налоговые льготы для обводненных месторождений. Нефтяной бизнес в России, по его словам, по определению рентабелен, «просто государство забирает основную часть прибыли в виде налогов».

Отрасль, по его словам, напоминает зарегулированную электроэнергетику, из-за этого главным качеством для руководства становится способность политическим путем добиваться такого режима регулирования, который обеспечит более высокую прибыль.

Citi дает самую высокую целевую цену по акциям «Роснефти» на уровне 8,96 доллара, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Эта оценка на 35 процентов выше текущих котировок и на 30 процентов выше средней целевой цены.

В середине января крупнейшие банки повысили прогноз по цене акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Роснефти». В частности, аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили целевую стоимость ГДР компании на 12 процентов, до 7,5 доллара. В банке прогнозируют, что «Роснефть» по итогам 2017 года опередит другие нефтегазовые компании по темпам роста добычи на новых месторождениях, которая достигнет 10,6 миллиона тонн (рекордные 242 процента).