«Роснефть» стала вторым крупнейшим производителем газа в России

«Роснефть» по итогам 2016 года обогнала компанию «Новатэк» по объемам добычи газа. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, нефтгазовая компания стала вторым крупнейшим производителей газа в России после «Газпрома».

«Роснефть» в прошлом году добыла 67 млрд кубометров газа, что на 7 процентов больше позапрошлогоднего. «Новатэк», по предварительным данным, добыл в прошлом году 66,2 миллиарда кубометров. Издание отмечает, что в отличие от нефти, где на показатели существенно повлияла покупка «Башнефти», рост добычи газа полностью органический. Поскольку в нынешнем году «Новатэк» планирует дальнейшее снижение добычи, «Роснефть» почти наверняка удержит за собой текущую позицию.

В середине января крупнейшие банки повысили прогноз по цене акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Роснефти». В частности, аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили целевую стоимость ГДР компании на 12 процентов, до 7,5 доллара. В банке прогнозируют, что «Роснефть» по итогам 2017 года опередит другие нефтегазовые компании по темпам роста добычи на новых месторождениях, которая достигнет 10,6 миллиона тонн (рекордные 242 процента). Своего ближайшего конкурента — «Лукойл» — она обгонит почти вдвое.