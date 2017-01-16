Крупнейшие банки повысили прогнозную стоимость акций и ГДР «Роснефти»

Один из крупнейших европейских инвестбанков Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с 420 рублей до 430 рублей за штуку. Об этом сообщается в обзоре банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, для этих бумаг рекомендация изменена с «держать» на «покупать». Аналитики банка поясняют, что рынок не в полной мере учитывает в текущих котировках акций «Роснефти» итоги приобретения ею «Башнефти» (сделка по покупке чуть более 50 процентов акций «Башнефти» была закрыта осенью 2016 года).

Аналогичную оценку стоимости глобальным депозитарным распискам (ГДР) «Роснефти» дает в своем отчете «Российские нефтяные компании — идеальная внешняя среда для ведения производственной деятельности» инвестбанк Bank of America Merrill Lynch. Его аналитики повысили целевую стоимость ГДР на 12 процентов, до 7,5 доллара. Конкурентное преимущество «Роснефти» эксперты Merrill Lynch объясняют, в первую очередь, рекордным количеством высокодоходных новых месторождений, которые будут вводится в эксплуатацию. Это, по их мнению, способствует генерированию свободного денежного потока и существенным дивидендным выплатам.

Кроме того, по прогнозам аналитиков банка, «Роснефть» по итогам 2017 года опередит другие нефтегазовые компании по темпам роста добычи на новых месторождениях, которая достигнет 10,6 миллиона тонн (рекордные 242 процента). Своего ближайшего конкурента — «Лукойл» — она обгонит почти вдвое.

В январе 2017 года Citi, один из крупнейших инвестбанков США, выпустил отчет по российскому нефтегазовому сектору. В нем целевая цена ценных бумаг «Роснефти» повышена на 15 процентов с 7,8 до 8,96 доллара за ГДР. Кроме того, эксперты Citi повысили свой предыдущий прогноз по росту показателя чистой прибыли на акцию «Роснефти» за 2017 года на 40 процентов в результате пересмотра заложенных в модели показателей по налоговому режиму.

