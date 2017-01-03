Glencore объявил о закрытии сделки по акциям «Роснефти»

Сделка о покупке 19,5 процента акций компании «Роснефти» консорциумом, состоящим из нефтяного трейдера Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA), завершена. Об этом говорится в сообщении Glencore, распространенном во вторник, 3 января, под заглавием «Новое стратегическое партнерство между Glencore и Qatar Investment Authority, связанное с "Роснефтью"».

«Компания сообщает, что окончательное урегулирование было завершено и достигнуто закрытие сделки, о которой говорилось в пресс-релизе от 10 декабря 2016 года», — отмечается в документе.

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10 декабря было подписано соглашение о продаже акций «Роснефти» международному консорциуму, в состав которого входят QIA и Glencore. Приобретение ценных бумаг профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составил 2,8 миллиарда евро. Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступил Banca Intesa Sanpaolo.

16 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину о перечислении в бюджет денег от приватизации акций компании. В тот же день «Роснефтегаз» заявил о получении средств от продажи 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» в размере 710,8 миллиарда рублей.