«Роснефть» и Китай подписали соглашение об увеличении поставок нефти

«Роснефть» и Китайская народная республика (КНР) подписали соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, соглашение предусматривает продление срока действия контракта, заключенного в 2013 году, до 2023 года. За десять лет объем поставок нефти по этому контракту достигнет 91 миллиона тонн.

Отмечается, что «Роснефть» в период с 2005 по 2016 годы заключила ряд долгосрочных контрактов с Китаем, в рамках которых осуществила поставку более 186 миллионов тонн нефти на сумму превышающую 95 миллиардов долларов. Совокупный объем поставок в рамках долгосрочных договоров превысит 700 миллионов тонн нефти.

24 декабря совет директоров «Роснефти» утвердил итоги деятельности за 2016 год. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания успешно реализовала поставленные задачи, несмотря на беспрецедентную волатильность на мировых энергетических рынках.