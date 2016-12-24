Совет директоров «Роснефти» утвердил итоги деятельности за 2016 год

Совет директоров «Роснефти» рассмотрел на заседании 23 декабря предварительные итоги деятельности компании за 2016 год и утвердил план финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2018 годы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Роснефть» продолжила реализацию стратегии по повышению эффективности операционной деятельности. Вкупе с оптимизацией инвестиций это позволило компании не только решить все производственные задачи на год, но и сохранить самые низкие показатели операционных и капитальных затрат в отрасли, несмотря на агрессивную макроэкономическую среду, существенную волатильность рынков энергоносителей и значительное и внеплановое увеличение фискальной нагрузки.

В 2016 году «Роснефть» усилила свои позиции как на российском, так и на международных рынках, в том числе благодаря серии проработанных инвестиций и M&A сделок. В частности, компания приобрела государственный пакет акций «Башнефти», что сыграло важную роль в реализации интегральной сделки по приватизации 19,5 процентов акций «Роснефти», а также вошла в акционерный капитал одного из крупнейших НПЗ Индии в городе Вадинар. «Роснефть» также в сжатые сроки осуществила ряд успешных сделок по привлечению стратегических партнеров в перспективные проекты компании в России: «Ванкорнефть» (привлечены государственные индийские инвесторы), «Таас-Юряхнефтегазодобыча» (создан международный консорциум, включающий BP и индийских инвесторов). При этом «Роснефть» сохранила мажоритарную долю в указанных проектах.

Менеджмент «Роснефти» обозначил в качестве ключевой задачу по дальнейшему повышению операционных и финансовых показателей компании.

Комментируя итоги совета директоров, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания успешно реализовала поставленные задачи на 2016 год, несмотря на беспрецедентную волатильность на мировых энергетических рынках. «Динамичное развитие компании, реализация капиталоемких проектов в партнерстве с лидерами отрасли позволят создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный бюджет Российской Федерации», — отметил глава «Роснефти».