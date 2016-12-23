Президент рассказал о пользе бюджета от приватизации «Башнефти» и «Роснефти»

От продажи «Башнефти» и 19,5 процентного пакета акций «Роснефти» российский бюджет получил примерно 1,1 триллиона рублей. Об этом в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Президент также подчеркнул, что деньги в бюджет России за приватизацию «Роснефти» уже перечислены в полном объеме.

Президент также отметил, что приход в «Роснефть» новых собственников в лице иностранных инвесторов, которые приобрели 19,5-процентный пакет «Роснефти», будет способствовать повышению качества управления компанией.

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16 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину о перечислении в бюджет денег от приватизации акций компании. В тот же день «Роснефтегаз» заявил о получении средств от продажи 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» в размере 710,8 миллиарда рублей.

10 декабря было подписано соглашение по продаже акций «Роснефти» международному консорциуму в составе Суверенного фонда Катара и трейдера Glencore. Приобретение ценных бумаг профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составил 2,8 миллиарда евро. Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступил Banca Intesa Sanpaolo.

Вечером 7 декабря Сечин на встрече с Путиным сообщил о завершении сделки по приватизации 19,5-процентного пакета акций нефтяной компании.