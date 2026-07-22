Отказ назвать себя полиции при обыске стоил россиянину свободы

В Амурской области суд приговорил к аресту мужчину за отказ назвать имя при обыске

В Амурской области суд приговорил к административному аресту местного жителя за отказ назвать полиции свое имя при обыске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Мужчине назначили наказание в виде 10 суток административного ареста. Его признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ. Осужденный свою вину не признал, но его доводы посчитали недостоверными и направленными на избежание ответственности.

Инцидент произошел в июле, когда полицейские пришли с обыском в квартиру на Школьной улице в Зее в рамках расследования дела о краже. По версии следствия, при входе сотрудники представились, показали удостоверения и попросили мужчину назвать свои данные и предъявить документы. Однако он отказался это делать, чем воспрепятствовал проведению следственного действия, считают правоохранители.

Ранее Таганский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста имаму, который отказался предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево и оказал им сопротивление.