Россиянам раскрыли опасность ипотечных каникул

Финансист Ермилова: Ипотечные каникулы увеличивают переплату по кредиту

Ипотечные каникулы увеличивают итоговую переплату по кредиту и не помогут семье сэкономить. Опасность этого инструмента раскрыла россиянам доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова, пишет «Прайм».

«Это инструмент финансовой защиты, который позволяет пережить сложный период без просрочек. Однако переплата по кредиту увеличивается, поскольку проценты продолжают начисляться и переносятся на будущие платежи», — пояснила финансист.

Так, если брать 6 миллионов рублей в ипотеку на 30 лет под 6 процентов годовых, стандартная переплата будет достигать 7 миллионов рублей. А если взять кредитные каникулы на 18 месяцев, ежемесячный платеж вырастет с 36 до 40 тысяч рублей, а переплата — до 7,7 миллиона рублей.

Ермилова подчеркнула, что каникулы можно взять всего один раз. При этом сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей, а жилье должно быть единственным. Во время отсрочки будет действовать ряд ограничений, а потом банки будут учитывать использование этого инструмента при выдаче других кредитов. Так что решение об ипотечных каникулах нужно принимать лишь в случае острой необходимости, заключила эксперт.

С 1 сентября в России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. При рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики получат возможность отсрочить платежи или уменьшить их размер на срок до 18 месяцев без подтверждения снижения доходов.