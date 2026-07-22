В центре Киева свиные головы и внутренности подбросили к входу в популярное заведение

В центре Киева свиные головы подбросили к входу в популярный салон красоты G.Bar

Свиные головы подкинули к входу в популярное заведение в центре Киева. Подробности публикует «Суспільне».

По информации издания, отрубленные головы и внутренности животных подбросили ко входу в салон красоты G.Bar на бульваре Леси Украинки 21 июля. По словам руководства G.Bar, бизнесы на Украине «уже месяц находятся под системным давлением из-за поддержки права каждого человека на свободную любовь и жизнь без страха и ненависти». Журналисты поясняют, что речь идет об ЛГБТК+ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Отмечается, что сотрудникам салона поступают угрозы, а их персональные данные публикуют в открытом доступе. Кроме того, G.Bar оставляют негативные отзывы в Google Maps. Неизвестные под видом посетителей также портят имущество заведений. На этом фоне сеть усилила меры безопасности в своих салонах в Киеве и привлекла охрану.

Представители G.Bar сообщали, что после каждого подобного инцидента обращались в правоохранительные органы и фиксировали правонарушения. В конечном итоге полиция Киева завела уголовное дело о хулиганстве.

Известно, что G.Bar — популярная международная сеть салонов красоты из Украины, насчитывающая более 71 филиала в 14 странах.

Ранее в июле сообщалось, что на Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат.