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20:56, 13 июля 2026Бывший СССР

На Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат

На Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Вооруженных сил республики (ВСУ). Опубликован он на государственном образовательном портале «Дия».

«Образовательный сериал о правах, вызовах и инклюзии ЛГБТ+ военных в Вооруженных Силах Украины для командиров, офицеров и рядовых», — указано в аннотации сериала.

Как отмечает RT, сериал создан при поддержке посольства Нидерландов и рассказывает в том числе о внедрении «инклюзивности» в военные силы НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество. Он также заявил о необходимости открыто говорить с обществом обо всем.

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