На Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат

На Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат ВСУ

На Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Вооруженных сил республики (ВСУ). Опубликован он на государственном образовательном портале «Дия».

«Образовательный сериал о правах, вызовах и инклюзии ЛГБТ+ военных в Вооруженных Силах Украины для командиров, офицеров и рядовых», — указано в аннотации сериала.

Как отмечает RT, сериал создан при поддержке посольства Нидерландов и рассказывает в том числе о внедрении «инклюзивности» в военные силы НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество. Он также заявил о необходимости открыто говорить с обществом обо всем.