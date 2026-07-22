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15:02, 22 июля 2026 (обновлено: 15:08, 22 июля 2026)Наука и техника

Раскрыта дальность неуязвимого для РЭБ дрона «КВН»

РИА Новости: Оптоволоконный дрон-камикадзе «КВН» поразил цель на расстоянии 42 километра
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), который неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), смог поразить цель на расстоянии до 42 километров. Дальность беспилотника раскрыл генеральный конструктор команды-разработчика, передает РИА Новости.

В публикации напомнили, что ранее Минобороны России рассказало об ударах дронами-камикадзе «КВН» по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Этот объект относится к ключевому узлу газотранспортной системы Украины.

«Удары были нанесены дальнобойной модификацией "Князя Вандала". Это уже более крупный аппарат — за счет увеличенных габаритов он получил и большую грузоподъемность, и увеличенную дальность, позволяя поражать цели на расстоянии уже до 42 километров», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, увеличение дальности «КВН» — одна из приоритетных задач. Генеральный конструктор отметил, что первые версии аппарата поражали цели на дальности до 15 километров.

В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали, что дроны «КВН» обладают очень высоким экспортным потенциалом.

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