18:45, 26 мая 2026Наука и техника

В России заявили об экспортном потенциале камикадзе «КВН»

ФСВТС: Оптоволоконный дрон «КВН» обладает высоким экспортным потенциалом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Проводные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), которые доказали свою эффективность в ходе специальной военной операции, обладают очень высоким экспортным потенциалом. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает ТАСС.

«На данный момент данное изделие еще не поставлялось на экспорт, однако уже можно заявить о крайне высоком экспортном потенциале этого дрона, поскольку свою боевую эффективность беспилотный летательный аппарат доказал», — сообщили в ФСВТС в ходе первого Международного форума по безопасности.

Для управления дронами «КВН» используют оптоволоконный кабель, поэтому их невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Также провод обеспечивает стабильное качество изображения. Беспилотники используют в качестве камикадзе для уничтожения техники противника.

В апреле стало известно, что создатели «КВН» разработали дальнобойную модификацию «КВН-35». Аппарат с большой катушкой может поразить цель на дальности до 35 километров.

