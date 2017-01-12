Аналитики Citi повысили целевую цену акций «Роснефти» на 15 процентов

Акции «Роснефти» наряду с акциями «Газпрома» остаются одними из самых недооцененных российских нефтегазовых ценных бумаг. Об этом говорится в опубликованном 12 января аналитическом обзоре Citi, одного из крупнейших инвестиционных банков США, посвященном российскому нефтегазовому сектору. По мнению экспертов банка, потенциал роста акций этих компаний превышает 30 процентов по отношению к ценовому ориентиру.

Эксперты банка повысили целевую цену акций ПАО «НК «Роснефть» на 15 процентов — с 7,8 доллара за GDR до 8,96 доллара за GDR. Отмечается, что это одно из самых существенных повышений в российском нефтегазовом секторе. При этом целевая цена акций «Газпрома» была снижена на 8,4 процента.

В обзоре Citi отмечается, что включение в модель «Роснефти» показателей «Башнефти» обеспечило рост целевой цены примерно на 7 процентов за счет прогнозируемой реализации синергий.

Банк также повысил свой предыдущий прогноз по росту показателя чистой прибыли на акцию «Роснефти» за 2017 года на 40 процентов по итогам пересмотра заложенных в модели показателей по налоговому режиму.

В целом, по мнению экспертов банка, стоимость акций российских ключевых нефтегазовых компаний в текущем году может увеличиться на 15-30 процентов на фоне ожиданий удорожания нефти до 65 долларов за баррель к концу года.

24 декабря совет директоров «Роснефти» утвердил итоги деятельности за 2016 год. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания успешно реализовала поставленные задачи, несмотря на беспрецедентную волатильность на мировых энергетических рынках.