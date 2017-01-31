Стоимость крупнейших компаний России выросла в полтора раза

Рыночная капитализация 100 самых дорогих российских компаний по итогам 2016 года выросла на 58 процентов, до 635 миллиардов долларов. Об этом говорится в ежегодном рейтинге 100 самых дорогих публичных компаний, составленном РИА Рейтинг.

По итогам 2016 года многолетний лидер списка «Газпром» опустился на третье место, уступив «Роснефти» и Сбербанку. Капитализация крупнейшей российской нефтяной компании в 2016 году выросла на 87,7 процента, до 69,907 миллиарда долларов, Сбербанка — в два раза, до 61,159 миллиарда долларов, «Газпрома» — на 35,4 процента, до 59,932 миллиарда долларов.

В первую десятку самых дорогих компаний также вошли «Лукойл», «Новатэк», «Норникель», «Сургутнефтегаз», «Магнит», «Газпром нефть», ВТБ.

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В целом капитализация первой десятки за минувший год выросла на 55 процентов, до 369,432 миллиарда долларов. Замыкает сотню компания «Синергия» с капитализацией 267 миллионов долларов.

В целом по итогам прошлого года рост рыночной капитализации показала 91 компания. Список возглавили «Европлан» и «ЮТэйр» — стоимость обеих компаний увеличилась в семь раз, до 1,333 миллиарда и 621 миллиона долларов соответственно.