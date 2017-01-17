Россия потеряла 14 позиций в топ-50 инновационных экономик мира

Россия опустилась с 12-го на 26-е место в рейтинге пятидесяти инновационных экономик мира, который подготовили в агентстве Bloomberg.

«Хорошие показатели в производстве и промышленности в 2016 году не помогли России из-за влияния санкций, а также низких цен на энергоносители за последние пару лет», — пишут эксперты.

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Это падение оказалось самым сильным среди исследуемых стран. Ниже России расположились такие страны и территории, как Испания (29-е место), Португалия (31-е), Люксембург (34-е), Гонконг (35-е).

При составлении рейтинга эксперты Bloomberg использовали семь критериев, среди которых расходы на исследования и разработку в процентах от ВВП, добавленная стоимость технологичного производства в ВВП, производительность в промышленности, число компаний сектора высоких технологий в стране, развитость сферы услуг, число профессиональных исследователей и патентов.

В декабре 2016 года Bloomberg сообщило, что Россия обогнала Китай и заняла второе место в рейтинге развивающихся рынков, подготовленном Bank of America Merrill Lynch.

В сентябре России четвертый год подряд удалось улучшить положение в рейтинге глобальной конкурентоспособности, подготовленном Всемирным экономическим форумом. Она поднялась на две позиции до 43-го места, оказавшись на одну строчку выше Италии.