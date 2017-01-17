МЭР усомнилось в актуальности топ-50 инновационных экономик мира от Bloomberg

Индекс инновационных экономик от агентства Bloomberg, в котором используются показатели по семи направлениям за 2015 год, сейчас может быть не вполне актуальным. Об этом заявили в Минэкономразвития, передает во вторник, 17 января, Rambler News Service.

Представитель ведомства прокомментировал падение России на 14 позиций в рейтинге из 50 стран. По его словам, оно характеризует скорее ситуацию в экономике, а не уровень инновационного развития.

«Снижение против индекса прошлого года связано в первую очередь с последствиями снижения мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, а также девальвацией рубля. Это отразилось на всех показателях, участвующих в расчетах индекса Bloomberg», — пояснил он.

Для оценки реального уровня инноваций в экономике целесообразно использовать другие показатели, характеризующие структурные изменения в отраслях экономики и темпы роста перспективных рынков, считают в МЭР.

Материалы по теме Буревестники кризиса Как действия рейтинговых агентств привели мир к финансовому краху

В рейтинге 50 инновационных экономик мира Россия опустилась с 12-го на 26-е место. «Хорошие показатели в производстве и промышленности в 2016 году не помогли России из-за влияния санкций, а также низких цен на энергоносители за последние пару лет», — отметили эксперты Bloomberg.

Лидером индекса-2017, как и в прошлом году, стала Южная Корея. В пятерку лидеров вошли также Швеция, Германия, Швейцария и Финляндия. Позиция США снизилась на одну строчку — до 9-го места, Китай остался на 21-м месте.

Среди критериев, использованных при составлении рейтинга, — расходы на исследования и разработку в процентах от ВВП, добавленная стоимость технологичного производства в ВВП, производительность в промышленности, число компаний сектора высоких технологий в стране, развитость сферы услуг, число профессиональных исследователей и патентов.