Fitch отзовет все российские рейтинги по национальной шкале

Международное агентство Fitch решило отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Об этом сообщает ТАСС. Решение было принято в связи с введением в России новой нормативной базы по кредитным рейтингам. Оценки Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

Таким образом, к концу марта агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний. В то же время рейтинги по международной шкале будут выдаваться по-прежнему.

Fitch сообщило о намерении продолжить расширение портфеля российских эмитентов международных долговых обязательств. Сейчас он составляет около 200 позиций.

В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ с «негативного» до «стабильного», подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-».