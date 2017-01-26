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Сечин вложит собственные средства в развитие медцентра имени Рогачева

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин вложит собственные средства в развитие «Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрий Рогачева» Минздрава России. Об этом в четверг, 26 января, передает «Интерфакс».

По его словам, профинансирована будет программа исследований в области клеточно-иммунной терапии раковых опухолей, направленная на разработку препаратов для лечения детей, которые считаются сейчас безнадежными. Ее общая стоимость — 266 миллионов рублей, из которых непосредственно Сечиным будет внесено 100 миллионов рублей. Оставшуюся часть суммы топ-менеджеры «Роснефти» также выделят из личных средств.

Сечин добавил, что сейчас прорабатывается вопрос сотрудничества с клиникой на корпоративном уровне — с учетом возможностей оказания высокотехнологических медицинских услуг сотрудникам «Роснефти».

В 2005 году президент РФ Владимир Путин поручил Игорю Сечину координацию строительства нового медицинского центра, который был введен в эксплуатацию пять лет назад. С тех пор лечебный комплекс стал основным методическим центром в области детской онкологии с 60 филиалами по всей стране.

«Специалистам центра удалось достичь впечатляющих результатов. В 80 процентах случаев им удается излечить детей. Такой процент излечения соответствует показателям лучшей современной медицины — американской и немецкой — в данной области», — отметил глава «Роснефти».

23 января стало известно о том, что «Роснефть» по итогам 2016 года обогнала компанию «Новатэк» по объемам добычи газа. Таким образом, нефтгазовая компания стала вторым крупнейшим производителей газа в России после «Газпрома».

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