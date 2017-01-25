Песков отказался комментировать идею поставок «Роснефтью» газа в ЕС

В Кремле не определена позиция по поводу возможности экспорта «Роснефтью» газа в Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Служебная переписка никогда не комментируется. Позиций нет по этому вопросу», — сказал он.

Ранее 25 января в СМИ появилась неофициальная информация о том, что глава «Роснефти» направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением лишить «Газпром экспорт» монополии на поставки газа за рубеж. Нефтяная компания ведет переговоры с BP о поставках 7-10 миллиардов кубометров энергоносителя в год через Германию. По оценкам «Роснефти». Контракт с BP позволит выплатить в бюджет 500 миллиардов рублей в виде налоговых поступлений. В письме Сечин утверждает, что поставки газа для BP не будут создавать конкуренции экспортным контрактам «Газпрома», а вытеснят сжиженный природный газ (СПГ), поступающий из США.

24 января в «Газпроме» сообщили, что в январе 2017-го экспорт газа в Европу вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2016 года «Газпром» увеличил поставки энергоносителя в дальнее зарубежье на 12,5 процента по сравнению с 2015-м, до более 179 миллиардов кубометров, что стало историческим максимумом.