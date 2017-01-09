Глава «Газпрома» заявил о рекордных объемах экспорта газа в 2016 году

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье в 2016 году, до 179 миллиардов кубометров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в понедельник, 9 января, в редакцию «Ленты.ру»

По его словам, работа «Газпрома» основывается на интересах рынка, компания добывает столько газа, сколько нужно потребителям. Производственные мощности компании способны обеспечивать добычу в объеме, более чем на 150 миллиардов кубометров в год превышающем фактическое производство.

Рекордный результат годового экспорта демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе, отметил Алексей Миллер.

7 января «Газпром» сообщил о рекордных объемах экспорта газа по газопроводу «Северный поток».

