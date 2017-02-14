Объем переработки «Роснефти» в четвертом квартале вырос на 25, 5 процента

Объем переработки «Роснефти» на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в четвертом квартале 2016 года достиг 27,05 миллиона тонн, увеличившись, в том числе за счет приобретения «Башнефти», на 25,5 процента по отношению к третьему кварталу. Объем переработки нефти, исключая «Башнефть», вырос на 3,2 процента до 22,2 миллиона тонн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Общий объем переработки на российских НПЗ в 2016 году вырос до 87,5 миллиона тонн по сравнению с 84,7 миллиона тонн в 2015 году. Кроме того, объем нефтепереработки «Роснефти» на зарубежных НПЗ составил 12,8 миллиона тонн и превысил показатель 2015 года на 4,8 процента.

Выход светлых нефтепродуктов увеличился на 1,3 процентных пункта достиг 56,6 процента за 2016 год, а глубина переработки выросла на 5,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

В «Роснефти» отмечают, что компания продолжает оптимизировать загрузку НПЗ с целью обеспечения эффективного уровня переработки сырья с учетом мощности вторичных процессов для минимизации производства темных нефтепродуктов. За счет этого в 2016 году объем производства мазута на российских НПЗ снизился на 14,9 процента, при этом выпуск бензина и дизельного топлива класса Евро-5 увеличился до 31,1 миллиона тонн, превысив уровень 2015 года на 55,6 процента.

«Роснефть» продолжает реализацию программы модернизации НПЗ в России: в 2016 г. завершено строительство и произведен пуск установки каталитического крекинга и установки производства МТБЭ на Куйбышевском НПЗ, введена в эксплуатацию установка регенерации катализаторов на Новокуйбышевском заводе катализаторов, а также установка короткоцикловой адсорбции на Сызранском НПЗ.

В рамках проводимой компанией программы по импортозамещению в 2016 году на установках гидроочистки керосиновой фракции Ачинского НПЗ и каталитического риформинга Рязанской НПК осуществлен переход на катализаторы производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза.