В «Роснефти» раскрыли замысел проплаченных Ходорковским акций

Правоохранительные органы отпустили активистов группы «Другая Россия», задержанных у офиса «Роснефти» за несанкционированную акцию. Об этом сообщил официальный представитель компании Михаил Леонтьев, передает Rambler News Service.

«Правоохранительные органы теперь приняли совершенно разумное решение этих детишек отпустить. Это дети. Но с другой стороны, использовать этих детей за деньги для своих политических целей — это некрасиво», — сказал он.

Леонтьев отметил, что, по оперативным данным, проведение протестной акции было оплачено структурами бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского. «Ее организаторы таким образом пытаются дискредитировать российское руководство, тех, кого они считают окружением президента, а также [лидера "Другой России"] Эдуарда Лимонова, который не бог весть какая политическая фигура, но очень эффективный и жесткий критик либеральной радикальной оппозиции», — сказал он.

Пресс-секретарь нефтегазовой компании добавил, что мероприятие не было направлено против «Роснефти». «Это цепь акций против компаний с госучастием и часть политической стратегии структур Михаила Ходорковского и его подельников», — добавил он.

В четверг, 9 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали 12 активистов несанкционированной акции у офиса «Роснефти». Их доставили в ОВД «Якиманка» для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности.

21 января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия им удалось заблокировать двери офиса, сжечь вывешенные у входа знамена корпорации, водрузить на их место флаги Советского Союза и скрыться до прибытия полиции.