«Роснефть» пресекла попытку «Другой России» провести акцию у офиса компании

Служба безопасности «Роснефти» и оперативные подразделения ФСБ и МВД России пресекли попытку активистов леворадикальной организации «Другая Россия» провести акцию возле центрального офиса «Роснефти» в Москве. Об этом говорится в заявлении компании.

В результате было задержано 12 активистов, которые доставлены в ОВД «Якиманка» для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности.

«Эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского», — говорится в заявлении «Роснефти».

21 января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В ходе акции им удалось заблокировать двери офиса, сжечь вывешенные у входа знамена корпорации, водрузить на их место флаги Советского Союза и скрыться до прибытия полиции.