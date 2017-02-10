Венесуэльский парламент выступил против продажи «Роснефти» доли в Petromonagas

Контролируемое оппозицией Национальное собрание Венесуэлы в четверг, 9 февраля, одобрило заявление, называющее незаконным продажу акций компании Petromonagas российской «Роснефти». Об этом сообщает El Universal.

Как заявил депутат Элиас Мата, подобная сделка является нарушением конституции страны — ряд статей предписывают согласовывать продажу таких активов с парламентом.

Национальная ассамблея назвала продажу госсобственности правительством «предательством» и потребовала относиться к уважением к конституции.

В 2016 году «Роснефть» закрыла сделку с венесуэльской PDVSA по увеличению доли российской компании в совместном предприятии Petromonagas до 40 процентов. У PDVSA были приобретены дополнительные 23,33 процента, сумма сделки составила 500 миллионов долларов.

Соглашение, по которому российская компания инвестирует 500 миллионов долларов в разработку месторождений на нефтеносном поясе реки Ориноко, было подписано 19 февраля прошлого года в присутствии президента Николаса Мадуро.

Общая площадь нефтеносного пояса Ориноко составляет 55 тысяч квадратных километров. В этих месторождениях залегает более 235 миллиардов баррелей извлекаемой тяжелой и сверхтяжелой нефти. Они считаются одними из самых крупных нефтяных месторождений в мире.

На последних выборах большинство мест в парламенте Венесуэлы получила оппозиция. Политический кризис разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар республики.