Суд признал ничтожным решение парламента об объявлении Мадуро оставившим пост

Верховный суд Венесуэлы признал ничтожными последние действия контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи, в том числе по признанию президента Николаса Мадуро отсутствующим на своем посту. Соответствующее решение опубликовано в среду, 11 января, передает РИА Новости.

Судьи заявили, что все решения последних заседаний не имеют силы, так как парламент по-прежнему продолжает проявлять неуважение к исполнительной власти и нарушает установленные законом нормы своей деятельности.

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Также суд в связи со сложившейся ситуацией разрешил Мадуро выступить с ежегодным отчетом о работе правительства в ближайшее воскресенье, 15 января, не перед депутатами парламента, а перед членами самого верховного суда.

В понедельник, 9 января, парламент объявил Мадуро оставившим свой пост. За соответствующую резолюцию проголосовали 106 депутатов из 163 наделенных полномочиями. В документе утверждается, что Мадуро уклоняется от выполнения своих обязанностей.

Верховный суд сразу же заявил, что Национальная ассамблея не располагает полномочиями, которые могли бы позволить ей отстранить Мадуро от власти.

На последних выборах большинство мест в парламенте получила оппозиция. Политический кризис разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар республики.