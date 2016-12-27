Мадуро анонсировал прибытие в Венесуэлу крупной партии денег

Партию из 35 миллионов новых банкнот доставят в Венесуэлу во вторник, 27 декабря. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает Notociero Digital.

Он также отметил, что деньги прибудут в страну с задержкой, их ждали восемь дней назад. Номинал новых банкнот — 500 боливаров.

Материалы по теме Владимирский централ Поднимать Венесуэлу с экономического дна поручили министру обороны

Необходимость в новых купюрах возникла из-за финансовой реформы: в рамках объявленной борьбы со спекулянтами и дефицитом было решено изъять из оборота банкноту в 100 боливаров. 18 декабря изъятие отложили до начала 2017 года из-за возникших беспорядков.

В конце ноября The Independent сообщила, что в Венесуэле из-за резкого падения курса национальной валюты магазины вынуждены принимать купюры на вес. Местные жители ходят за покупками с рюкзаками и сумками, наполненными наличными.

18 ноября власти Венесуэлы запретили государственным и частным банкам выдавать через отделения и банкоматы более 10 тысяч боливаров (около пяти долларов) в день.

Венесуэла серьезно пострадала от снижения нефтяных цен в 2014 году. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в будущем году составит 1640 процентов, а в текущем достигнет 480 процентов.

