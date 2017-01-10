Верховный суд Венесуэлы отреагировал на попытку отстранения Мадуро

Верховный суд Венесуэлы заявил, что Национальная ассамблея не располагает полномочиями, которые могли бы позволить ей отстранить президента страны от власти. Об этом сообщает ТАСС.

Высшая судебная инстанция напомнила о своем постановлении от 15 ноября 2016 года, где говорится, что Национальная ассамблея должна прекратить подготовку к процедуре установления «политической ответственности» главы государства.

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Кроме того, парламентариям запрещается «призывать к действиям, которые нарушают общественный порядок, и проводить их, подстрекать против органов и ветвей власти, а также действовать, выходя за рамки своих полномочий, определенных конституцией».

Ранее контролируемый оппозицией парламент объявил Мадуро оставившим свой пост. За соответствующую резолюцию проголосовали 106 депутатов из 163 наделенных полномочиями. Проправительственные парламентарии покинули зал заседаний. В документе утверждается, что Мадуро уклоняется от выполнения своих обязанностей.

По мнению депутатов от оппозиции, президент несет ответственность за экономический и социальный кризис в стране, а также за препятствование работе Национальной ассамблеи, нацеленной на выход из сложившейся ситуации.

На последних выборах большинство мест в парламенте досталось оппозиции. Политический кризис разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар республики.