Парламент Венесуэлы объявил Мадуро оставившим свой пост

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, объявила президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост. Об этом сообщает издание El Nacional.

За соответствующую резолюцию проголосовали 106 депутатов из 163 наделенных полномочиями. Проправительственные парламентарии покинули зал заседаний.

В документе утверждается, что Мадуро уклоняется от выполнения своих обязанностей и поэтому считается покинувшим свой пост.

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Издание отмечает, что депутаты действовали в рамках статьи 233 Конституции, которая предусматривает, в частности, назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту.

Проправительственные силы считают, что парламент не имеет возможности решать этот вопрос.

По мнению депутатов от оппозиции, глава государства несет ответственность за экономический и социальный кризис в стране, а также за препятствование работе Национальной ассамблеи, нацеленной на выход из сложившейся ситуации, передает ТАСС.

25 октября 2016 года парламент проголосовал за начало процесса импичмента Мадуро. Депутаты назвали действия исполнительной власти угрозой конституционному строю и обвинили ее в совершении госпереворота.

Резкую реакцию оппозиции вызвало противодействие ее инициативе по смещению президента с помощью референдума. Противники социалистов начали сбор подписей за его проведение, но в ряде регионов страны суды констатировали наличие нарушений в ходе этой процедуры.

Для противников Мадуро важно было устроить референдум до 10 января 2017 года, так как если он состоится позже, то даже в случае отстранения его от власти высший пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент.

На последних выборах большинство мест в парламенте досталось оппозиции. Политический кризис разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть — основной экспортный товар страны.

