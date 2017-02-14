«Роснефть» подняла уровень добычи углеводородов

«Роснефть» отчиталась о производственных показателях за четвертый квартал 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. За отчетный период среднесуточная добыча углеводородов «Роснефти» увеличилась на 11,8 процента по отношению к третьему кварталу 2016 года до нового рекордного уровня в 5,83 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Таким образом среднесуточная добыча углеводородов компании составила 5,37 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (или 265,2 миллиона тонн за год).

Среднесуточная добыча жидких углеводородов достигла 4,66 миллиона баррелей в четвертом квартале 2016 года увеличившись на 12,1 процента к третьему кварталу 2016 года и на 13,3 процента аналогичному кварталу 2015 года. Основными позитивными факторами роста стали интеграция в группу компаний активов «Башнефти» в октябре 2016 года, ввод добывающих мощностей на Восточно-Мессояхском месторождении, а также проведение комплексного технологического опробования объектов добычи, подготовки и транспорта нефти Сузунского месторождения.

Общий объем добычи жидких углеводородов в 2016 году вырос на 3,6 процента до 210 миллиона тонн. Если исключить эффект приобретения «Башнефти», добыча жидких углеводородов компании выросла за год на 0,9 процента.

При этом объем эксплуатационного бурения компании в 2016 году вырос на 35 процентов до 9,3 миллиона метров в соответствии с плановыми показателями. Новым рекордом для компании стал ввод более 2,6 тысяч новых скважин, что на 43 процента выше уровня 2015 года, с долей горизонтальных скважин 32 процента. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки стабильно превышает 50 процентов.

По итогам 2016 года добыча газа составила 67,1 миллиарда кубических метров, что на 7,3 процента выше уровня 2015 года. Рост объемов добычи обеспечен, преимущественно, запуском второй очереди Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата «Роспана», вводом трех скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на шельфе острова Сахалин в конце 2015 года и 2016 года, а также вводом в декабре 2015 года установки подготовки газа на Барсуковском месторождении «РН-Пурнефтегаз» и реализацией проекта развития добычи газа на Хадырьяхинском месторождении «Сибнефтегаза». Добыча газа в четвертом квартале 2016 года увеличилась на 10,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом и составила 17,77 миллиарда кубометров.