«Роснефть» начнет покупать углеводороды в Иракском Курдистане

«Роснефть» и региональное иракское правительство Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Документ предусматривает покупку холдингом нефти в период с 2017 по 2019 год по предоплате. Отмечается, что покупателем сырья выступит трейдинговое подразделение «Роснефти» — Rosneft Trading SA. Объемы поставки углеводородов не уточняются.

«Мы рады началу взаимовыгодного партнерства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ "Роснефти" и повысить их эффективность», — сказал главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, комментируя сделку.

20 февраля сообщалось, что «Роснефть» начала бурение первой поисковой скважины на Блоке 12 в Ираке. Скважина «Салман-1» (Salman-1) будет пробурена на глубину 4245 метров, работы планируется завершить в июле 2017 года. Компания получила возможность работать на Блоке 12 после покупки «Башнефти», которая обладает правами на геологоразведку, разработку и добычу углеводородов на этом месторождении.