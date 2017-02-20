«Роснефть» начала бурение скважины «Салман-1» в Ираке

«Роснефть» начала бурение первой поисковой скважины на Блоке 12 в Ираке. Об этом говорится в сообщении компании.

Скважина «Салман-1» (Salman-1) будет пробурена на глубину 4245 метров. Оператором разведки и разработки выступает компании группы «Роснефть». Генеральным подрядчиком буровых работ является китайская Zhongman Petroleum and Natural Gas Group.

Бурение планируется завершить в июле 2017 года.

В сообщении компании также отмечается, что Ирак располагает огромными ресурсами нефти, еще не вовлеченными в разработку. «Геологоразведка в Ираке — важный этап в реализации стратегии "Роснефти" по расширению компетенций в области разведки и добычи углеводородов за пределами России», — говорится в сообщении.

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Право на геологоразведку, разработку и добычу углеводородов на Блоке 12 в Ираке по результатам лицензионного раунда в июне 2012 года получила «Башнефть», которая в конце 2016 года перешла под контроль «Роснефти», напоминает ТАСС. В апреле 2015 года компания Bashneft International B.V. (оператор зарубежных проектов «Башнефти» в области разведки и добычи) завершила сейсморазведочные работы на Блоке 12 в рамках утвержденной Министерством нефти Ирака программы геологоразведочных работ.

Перспективный нефтеносный Блок 12 расположен в провинциях Наджаф и Мутанна, в 80 километрах к юго-западу от города Самава и в 130 километрах к западу от города Насрия. Блок является частью Западной пустыни, неразведанного региона с самым большим в Ираке нефтяным потенциалом, говорится в сообщении «Роснефти». Площадь блока составляет 7680 квадратных километров.