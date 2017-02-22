Вопреки негативной макроэкономической конъюнктуре чистая прибыль «Роснефти» в четвертом квартале 2016 года увеличилась вдвое. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 февраля.

«Роснефть» превзошла консенсус-прогнозы Bloomberg и Reuters по уровню выручки и EBITDA. При этом ведущие мировые компании, наоборот, не оправдали прогнозы аналитиков. Так, например, инвестбанки ожидали уровень чистой прибыли ExxonMobil на уровне 70 центов на акцию, однако она не превысила 41 цент.

Кроме того, «Роснефть» лидирует по динамике чистой прибыли – прирост на 100 процентов как в рублевом, так и долларовом исчислении. Такой результат обусловлен ростом операционной прибыли, а также улучшением условий на рынке. Основные конкуренты продемонстрировали резкое снижение чистой прибыли: BP на 69 процентов, Chevron на 68 процентов, Exxon на 37 процентов, а Statoil и вовсе на 546 процентов.

Отмечается, что стабильная генерация положительного денежного потока стала возможной благодаря усилиям руководства компании. Они были направлены на эффективный контроль над затратами, наращивание объемов производства и реализации, в том числе в сегменте газового бизнеса и оптимизацию направлений сбыта

