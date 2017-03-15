«Роснефть» возобновила поставки дизтоплива на Украину

«Роснефть» в конце прошлой недели возобновила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину после того, как оформила необходимые документы. Об этом заявил в среду, 15 марта, советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин, сообщает РИА Новости.

По его словам, план прокачки дизтоплива на Украину в марте составляет 140 тысяч тонн. Кроме того, представитель «Транснефти» подтвердил информацию о том, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию по трубопроводу российские компании в настоящее время не осуществляют.

О том, что трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены из-за отсутствия у экспортеров документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), стало известно 10 марта.

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Тогда же в пресс-службе Минэнерго России пояснили, что у страны нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов на Украину, поэтому говорить о централизованном решении прекращения поставок некорректно. «Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности», — отметили в пресс-службе.

«Транснефть» — российская госкомпания, оператор нефтепроводов, обеспечивающий транспортировку около 90 процентов добываемой в России нефти.

