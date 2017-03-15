Россия рассмотрит возможность ограничения поставок дизтоплива Белоруссии

Россия может ограничить поставку дизельного топлива в Белоруссию. Об этом в среду, 15 марта, сообщает агентство Sputnik, ссылаясь на собственные источники в нефтяной отрасли и представителей белорусских трейдерских компаний.

По их информации, ряд российских нефтяных компаний, владеющих заправочными станциями в Белоруссии, получили соответствующее распоряжение от Минэнерго. Якобы министерство не считает целесообразным поставки дизтоплива в больших объемах, так как в республике наличествуют собственные мощности по переработке нефти.

Отмечается, что собственные АЗС имеются у «Лукойла», «Газпром нефти» и «Татнефти». Компании предпочитают завозить дизельное топливо из России, так как поставки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не облагаются экспортной пошлиной.

10 марта стало известно о том, что трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены из-за отсутствия у экспортеров документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

