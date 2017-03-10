Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину

Трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены из-за отсутствия у экспортеров документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

При этом в пресс-службе Минэнерго агентству заявили, что у России нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов на Украину. Поэтому говорить о централизованном решении прекращения поставок некорректно. «Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что дизельное топливо, предназначенное для поставки на Украину, сейчас перераспределяются по другим направлениям.

9 сентября 2016 года стало известно о том, что «Транснефть» получила от Центральной энергетической таможни предписание остановить транспортировку дизельного топлива на Украину. Причиной стало аннулирование заключений на поставку нефтепродуктов на Украину, выданных российским компаниям Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).