Почти 70 процентов купленного Украиной угля оказались российскими

Украина закупила в России каменный уголь и антрацит на сумму 247 миллионов долларов, что оставляет 69,1 процента от общего импорта страны, сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственную фискальную службу (ГФС).

Второе место в импорте угля на территорию Украины занимают США с долей 18 процентов (65 миллионов долларов), доля Казахстана — 5,7 процента (20,5 миллиона долларов), остальных стран-поставщиков — 6,8 процента (24,5 миллиона).

Сейчас на Украине действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы, вызванного блокадой железных и автомобильных дорог радикалами.

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В начале марта 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял о решимости запретить ввоз энергетического угля из России. «Я буду вносить на заседании кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России. Имеется в виду антрацитовой группы», — говорил Насалик.

Его поддержал вице премьер-министр Украины Владимир Кистион, указав на «непатриотичность» российского импорта. Кистион уточнил, что к потенциальным поставщикам данного вида топлива относится только США, ЮАР и Россия, при этом оформление одной партии угля из ЮАР занимает до двух месяцев. Стоимость антрацитовой группы угля «на мировых хабах» в настоящее время составляет около 100 долларов за тонну, при 56 долларах за тонну угля из Донбасса.