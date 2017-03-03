В Киеве предложили запретить ввоз угля из России

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил запретить ввоз антрацитового угля из России. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает телеканал «112 Украина».

«Я будут вносить на заседании кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России. Имеется в виду антрацитовой группы», — сказал Насалик.

По словам министра, уголь из блокированного украинскими националистами Донбасса якобы может поставляться на Украину с территории России. «Но принципиально, чтобы мы этого не сделали. Распоряжение будет вноситься», — подчеркнул глава ведомства.

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Днем ранее украинский вице-премьер Владимир Кистион заявил, что Киеву, возможно, придется продлевать действие чрезвычайных мер в энергетике до конца 2017 года из-за угольной блокады Донбасса. В тот же день активисты объявили о перекрытии автомобильных дорог, ведущих на территорию самопровозглашенных республик.

Украинские националисты при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Из-за их действий прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.

Антрацит — сорт каменного угля, обладает большой теплотворной способностью, используется в энергетике и металлургии.