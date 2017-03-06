Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию

Поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Украину прекратились. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительствах ДНР и ЛНР.

«Поставки высокоэнергетического угля на Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась», — заявил собеседник агентства в совете министров ДНР.

В ЛНР также подтвердили, что топливо на территорию подконтрольную Киеву не поставляется. «После введения внешнего управления Киев предпринимает все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий (угольных шахт — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул источник.

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По словам собеседника агентства в ЛНР, уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию. «Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым», — сообщил он.

Тремя днями ранее глава кабмина Украины Владимир Гройсман оценил убытки от торговой блокады Донбасса в 3,5 миллиарда долларов. 2 февраля заместитель Гройсмана — Владимир Кистион заявил, что Киеву, возможно, придется продлевать действие чрезвычайных мер в энергетике до конца 2017 года из-за отсутствия поставок с Донбасса.

Украинские радикалы при поддержке ряда политиков ведут торговую блокаду Донбасса с января. Из-за прекращения поставок угля на Украину, Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. В ДНР и ЛНР в ответ на блокирование железнодорожных и автомобильных путей объявили о переводе украинских предприятий под внешнее управление.