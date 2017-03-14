Автозаправки ТНК переведут под бренд «Роснефти»

«Роснефть» переводит под свой бренд автозаправки ТНК. Первый этап осуществлен в московском регионе в марте текущего года, но точные сроки завершения программы в масштабах всей страны пока неизвестны. В компании говорят, что они будут индивидуальны для каждого региона, сообщают «Ведомости».

Компания успешно реализует программу оптимизации портфеля брендов в розничном сегменте, сообщил изданию представитель «Роснефти». По его словам, до конца 2017 года планируется полностью перевести на свой бренд все автозаправки ТНК в московском регионе, Краснодарском крае и Тульской области.

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В настоящее время «Роснефть» располагает сетью из более чем 2,5 тысяч АЗС, из которых свыше 600 работает под брендом ТНК и более 100 — под брендом BP. В марте был завершен первый этап ребрендинга и 30 АЗС ТНК в столичном регионе уже переведены под бренд «Роснефти».

«Роснефть» договорилась о покупке ТНК-ВР осенью 2012 года. В конце февраля 2013 года компании начали процесс интеграции, который занял примерно один год. Сделка по поглощению ТНК-ВР «Роснефтью» стала крупнейшей в истории отечественного бизнеса.

