В Intesa назвали сделку по приватизации «Роснефти» выгодной для всех участников

Сделка по приватизации 19,5 процента акций «Роснефти» была заключена на очень выгодных для всех участников условиях. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в отчете банка Intesa SanPaolo.

«Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и сложную геополитическую обстановку, эта сделка заключена на очень выгодных для всех сторон условиях», — подчеркивается в документе.

Группа Intesa SanPaolo выступила в качестве инвестиционного консультанта сделки при активном участии банка Intesa. Покупателем стал консорциум в составе базирующегося в Швейцарии международного сырьевого трейдера Glencore и Суверенного фонда Катара. Наряду с вложением собственных средств в покупку доли акций «Роснефти», они используют заемное финансирование, в том числе 5,2 миллиарда евро от группы Intesa.

«Эта успешная и беспрецедентная по сложности операция стала самой крупной иностранной инвестицией в России за последние несколько лет, одной из наиболее значимых сделок для группы Intesa SanPaolo», — отмечается в отчете.

Ранее председатель совета директоров банка «Intesa» Антонио Фаллико не раз заявлял, что заключенная сделка была прозрачной и прошла американский, европейский и итальянский комплаенс (контроль на соответствие законодательству). Он подчеркивал, что по транспарентности сделка по приватизации акций «Роснефти» является образцовой операцией.

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Glencore и Cуверенный фонд катара QIA завершили покупку 19,5 процента акций «Роснефти» 3 января 2017 года. Сумма сделки составила 10,2 миллиарда евро. По итогам приватизации указанного пакета в НК «Роснефть» государственный бюджет России получил 710,8 миллиарда рублей (11,1 миллиарда долларов или 10,5 миллиарда евро).

Соглашение по продаже акций «Роснефти» международному консорциуму в составе Суверенного фонда Катара и трейдера Glencore было подписано 10 декабря.