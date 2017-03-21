В банке Intesa назвали образцовой сделку по приватизации «Роснефти»

По транспарентности сделка по приватизации акций «Роснефти» является образцовой операцией. Такое мнение высказал председатель совета директоров банка Intesa Антонио Фаллико в интервью Бизнес FM.

«Операция прошла комплаенс американский, европейский и итальянский, и если бы там было что-то не так, этот комплаенс сделка никогда бы не прошла. Поэтому мы удовлетворены тем фактом, что сделка осуществлена, —заявил Антонио Фаллико. — Я могу также повторить слова президента Российской Федерации, который тоже сказал, что это была полностью образцовая сделка, крупнейшая за прошлый год, и за текущий год».

Он также отметил, что кампания по дискредитации этой сделки, проводимая СМИ, объясняется тем, что «кто-то просто не выиграл тендер». «Обычно в подобных газетах ищут конспирологию — что-то, чего не было, но где-то там что-то они изыскивают. А поскольку я коммерсант по своей профессиональной деятельности, я думаю, что это вызвано тем, что кто-то просто не выиграл тендер. Потому что тендер был проведен, и наш банк не просто с улицы пригласили для проведения этой сделки, мы выиграли тендер», — подчеркнул он.

«Нужно понять два элемента: там не было никаких банков, которые что-либо купили», — пояснил Антонио Фаллико. — Там два основных участника, акционера. Во-первых, Glencore — один из самых крупных в мире нефтегазовых трейдеров, и Катарский фонд, который профинансировал эту сделку не только в финансовых интересах, но и для того, чтобы создать синергию в энергетическом секторе». Эти инвесторы провели очень большую совместную работу, и сделка без нее была бы невозможна.

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Ранее, в конце февраля, Fitch Ratings сообщило, что структура распределения акций, сложившаяся в результате сделки по продаже 19,5 процентной доли в «Роснефти», абсолютно прозрачна и не вызывает никаких вопросов. Эксперты Fitch назвали сделку «важной вехой для нефтегазового сектора».

Glencore и Cуверенный фонд катара QIA завершили покупку 19,5 процента акций «Роснефти» 3 января 2017 года. Сумма сделки составила 10,2 миллиарда евро. По итогам приватизации указанного пакета в НК «Роснефть» государственный бюджет России получил 710,8 миллиарда рублей (11,1 миллиарда долларов или 10,5 миллиарда евро).

Соглашение по продаже акций «Роснефти» международному консорциуму в составе Суверенного фонда Катара и трейдера Glencore было подписано 10 декабря.