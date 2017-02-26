Fitch признал сделку по продаже акций «Роснефти» абсолютно прозрачной

Структура распределения акций, сложившаяся в результате сделки по продаже 19,5 процентной доли в «Роснефти», абсолютно прозрачна и не вызывает никаких вопросов, сообщает Fitch Ratings. Точка зрения агентства изложена в пресс-релизе агентства, которым располагает «Лента.ру».

«Данная сделка стоимостью 10,2 миллиарда евро — важная веха для нефтегазового сектора. В понимании Fitch, совместное предприятие, которое является владельцем доли в «Роснефти», находится в равнодолевой собственности Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) и имеет прозрачную структуру собственности», — говорится в докладе Fitch.

В документе подчеркивает - информация, с которой ознакомилось агентство, подтвердила структуру распределения акций и содержит ответы на все вопросы Fitch, аналитики которого ранее назвали эту сделку «загадкой», ставя под сомнение схему фондирования и структуру распределения финансовых рисков.

В свою очередь глава совета директоров банка Intеsa Антонио Фаллико отмечал, что сделка по организации финансирования приватизации 19,5 процента акций «Роснефти», организатором синдицированного кредита для которой выступил банк Intеsa, была транспарентной, однако подверглась дискредитационной кампании.

Появление Glencore в роли одного из якорных акционеров «Роснефти» не случайно, уверены аналитики: крупнейшая нефтяная компания РФ полагается на партнерство с трейдинговыми компаниями для отправки значительной доли своего экспорта по морским путям.

