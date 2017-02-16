Эксперт Хазин усомнился в выводах аналитиков Сбербанка

Укрепление рубля происходило за счет спекулятивной игры на рынках капитала, а не из-за того, что «Роснефть» выкупала акции «Башнефти» у миноритариев, как утверждают аналитики инвестбанка Sberbank CIB. Об этом заявил «Ленте.ру» макроэкономист, аналитик и политолог Михаил Хазин.

«За последние несколько недель мне много раз приходилось отвечать на вопрос, почему укрепляется рубль. Мое мнение — некие иностранные инвесторы конвертировали крупные суммы в российские ценные бумаги поскольку в доходность в рублях выше», — говорит Хазин. «Через некоторое время они начнут от них избавляться. Это в чистом виде спекулятивная игра и спекулятивный капитал. Нет оснований радоваться его притоку в российскую экономику», — считает экономист.

По его мнению, это может произойти уже в конце марта. И тогда ситуация на валютном рынке изменится. Но до этого важно, чтобы рубль не ослаб по отношению к ведущим мировым валютам. «Фактически мы имеем дело с очередной операцией по выводу капитала из России, которые проходят с конца 2014-го года. С точки зрения закона то, что происходит сейчас преступление», — отметил Хазин.

По его мнению, версия Sberbank CIB не выдерживает критики. Хазин готов поставить под сомнение квалификацию аналитиков, подготовивших обзор. Для того чтобы рубль насколько сильно укрепился, «жалкого миллиарда долларов» явно не достаточно, тут требуются минимум 10 миллиардов долларов, утверждает экономист.

Ранее, сегодня, 16 февраля, аналитики Sberbank CIB отмечали в совсем обзоре, что российская валюта серьезно укрепилась в последние дни из-за выкупа «Роснефтью» акций «Башнефти» у миноритариев. Аналитики банка отмечали, что на выкуп акций может потребоваться до 64 миллиардов рублей, если офертой воспользуются все миноритарии, кроме Башкирии. Всего к выкупу может быть предъявлено 85 процентов акций компании, которые сейчас принадлежат миноритариям.